В Таиланде ожидают около 1 млн туристов в период празднования китайского Нового года

По словам главы Туристического управления Таиланда Тхапани Киатпхайбун, число иностранных туристов, особенно из материкового Китая, Тайваня и Гонконга, как ожидается, увеличится на 29% по сравнению с 2023 годом

БАНГКОК, 24 января. /ТАСС/. Около миллиона иностранных туристов посетят Таиланд во время празднования китайского Нового года, праздничные фестивали по случаю которого будут проводиться в королевстве с 8 по 16 февраля. Об этом сообщил телеканал Thai PBS.

По словам главы Туристического управления Таиланда Тхапани Киатпхайбун, число иностранных туристов, особенно из материкового Китая, Тайваня и Гонконга, как ожидается, увеличится на 29% по сравнению с 2023 годом. Согласно прогнозам, наплыв туристов в страну в течение праздничной недели должен принести доход в размере 28 млрд батов ($780 млн).

В этом году китайский Новый год празднуют 10 февраля, праздничные фестивали в честь праздника будут проходить по всему Таиланду. Ожидается, что около 2 млн таиландцев китайского происхождения будут отмечать наступление нового года и потратят порядка 6 млрд батов ($170 млн).

По данным министерства туризма и спорта, с 1 по 21 января в общей сложности 2 млн иностранцев посетили Таиланд. Больше всего туристов за указанный период приехало из Китая - 304 тыс. На втором месте находится Малайзия (218 тыс.), на третьем - Южная Корея (153 тыс.), на четвертом - Россия (150 тыс.), на пятом - Индия (106 тыс.). По итогам 2023 года Таиланд посетили 28 млн иностранных туристов.