На Ставрополье доля вовлеченных в спорт увеличилась на 10% за три года

Также по итогам 2023 года в регионе построили 12 спортивных объектов

СТАВРОПОЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Доля жителей Ставрополья, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, достигла 56,5% по итогам 2023 года, сообщил во время прямой линии глава краевого Минспорта Борис Семеняк. Таким образом, за три года число вовлеченных в спорт людей в регионе выросло почти на 10%.

"Мы ежегодно в среднем прибавляем 50-65 тыс. занимающихся, цифра достаточно серьезная. Устойчивой динамики увеличения численности занимающихся удалось добиться благодаря строительству и реконструкции существующей сети спортивных учреждений. <…> Планируем выйти на 56,5% по численности занимающихся [по итогам 2023 года], это более 1 млн 436 тыс. человек", - сказал он.

Ранее в правительстве региона журналистам сообщали, что по итогам 2020 года доля населения Ставрополья, систематически занимающегося физкультурой, достигла 47%. По данным краевого Минспорта, по итогам 2023 года в регионе построили 12 спортивных объектов.

"В этом году мы начинаем новые объекты. Город Ессентуки, я надеюсь, получит хороший спортивный комплекс закрытого типа. Откроются две универсальные спортивные площадки в городе Ставрополе и в Буденновском округе. Достраиваем в первом квартале этого года первый в крае фиджитал-центр. Это проект, соединяющий в себе цифровые технологии и реальный спорт", - пояснил Семеняк.

В Ставропольском крае насчитывается более 5,1 тыс. спортивных сооружений. В регионе оказывается господдержка развития спортивного резерва, детско-юношеского спорта, адаптивного спорта.