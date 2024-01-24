Власти Франции не будут мешать фермерам блокировать автотрассы

Представитель правительства Фриска Тевено сообщила, что действия фермеров находятся в рамках закона

ПАРИЖ, 24 января. /ТАСС/. Власти Франции не будут предпринимать какие-либо действия, чтобы помешать протестующим фермерам блокировать автотрассы. Об этом заявила на пресс-брифинге представитель правительства Фриска Тевено.

"Происходят блокировки автодорог. Однако вопрос о том, чтобы снимать блокаду автодорог, не стоит на повестке дня", - сказала Тевено. Она уточнила, что действия фермеров находятся в рамках закона. Представитель правительства отметила, что власти услышали запросы фермеров и "намерены действовать активно", чтобы их удовлетворить.

Французские аграрии недовольны падением доходов в результате возросшего импорта во Францию сельхозпродукции с Украины. Они также добиваются упрощения бюрократических процедур, связанных с требованиями ЕС. В знак протеста они при помощи тракторов блокируют автодороги, проводят манифестации перед зданиями госорганов. По словам фермеров, протесты должны охватить 85 из 96 департаментов страны.

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что с пониманием относится к трудностям фермеров, и пообещал, что "полиция и жандармерия не станут вмешиваться до тех пор, пока участники акций будут воздерживаться от актов вандализма".

Согласно данным аналитиков, Франция к 2030 году столкнется с острой нехваткой фермеров из-за ухода на пенсию половины аграриев. Не менее 20 тыс. фермеров прекратили свою деятельность за последние 10 лет, тогда как им на замену пришли только 14 тыс. Средний возраст сельскохозяйственных работников превышает 50 лет, а заменить их некому, поскольку лишь 1% аграриев страны моложе 25 лет.