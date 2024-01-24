В Подмосковье установилась тенденция сокращения количества ДТП с участием пьяных водителей

В 2023 году полицейские выявили 8 тыс. таких случаев

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Тенденция сокращения ДТП с участием пьяных водителей установилась в Подмосковье, в прошлом году полицейские выявили 8 тыс. таких случаев. Об этом сообщил начальник ГУ МВД России по Московской области генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков на заседании коллегии ГУ МВД России по Московской области.

"Количество ДТП сократилось на 2%. Снизилось число погибших в них людей и получивших ранения различной степени тяжести. Выявлено 8 тыс. случаев управления транспортом в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В результате удалось закрепить тенденцию сокращения аварий с участием нетрезвых водителей", - процитировали начальника главка в пресс-центре МВД России.

Пауков отметил, что положительные результаты дала повседневная профилактическая работа с участниками дорожного движения, которую главк проводил во взаимодействии с правительством Московской области.

Кроме того, как отметили в МВД, в Подмосковье с применением возможностей аппаратно-программного комплекса "Безопасный регион" раскрыто более 3,5 тыс. преступлений, что почти на четверть больше показателя 2022 года. Выявлено 3,8 тыс. административных правонарушений.