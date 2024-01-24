Пассажиры ЦППК записали более 10 млн билетов на транспортные карты в 2023 году

Самой популярной транспортной картой стала "Тройка", на нее было записано 8,7 млн билетов

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в 2023 году записывали разовые билеты на транспортные карты в кассах, билетных автоматах и у кассиров-контролеров в 2,5 раза чаще, чем в позапрошлом. Самой популярной транспортной картой стала "Тройка", на нее было записано 8,7 млн из 10,2 млн билетов, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"В 2023 году пассажиры ЦППК по-прежнему отдавали предпочтение билетным автоматам - с их помощью они записали 9,4 млн билетов. Еще 800 тыс. оформили в кассах, остальные - у кассиров-контролеров в поездах", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пассажиры отмечают удобство транспортных карт, на которых одновременно могут находиться и абонемент на пригородные поезда, и разовый билет ЦППК, и билет на городской или областной транспорт. Другой востребованный способ оплаты проезда - официальное мобильное приложение компании, где с недавних пор внедрена услуга SberPay.

"Отдавая предпочтение записи разового билета на карту вместо печати бумажного, пассажиры вносят свой экологический вклад. Все чаще они отказываются и от печати чеков. Сами билеты, в свою очередь, можно распечатать в двух форматах: полном и укороченном", - заключили в пресс-службе ЦППК.