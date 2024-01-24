Кубанские специалисты отремонтировали три корпуса больницы в Геническе

По словам министра здравоохранения Херсонской области Артыша Сата, в здании не проводилось ремонтных работ с момента его строительства

ГЕНИЧЕСК, 24 января. /ТАСС/. Краснодарский край провел капитальный ремонт трех корпусов Генической центральной районной больницы, который начал в мае 2023 года как регион-шеф. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Херсонской области.

"На трех объектах Генической больницы завершен капитальный ремонт, на очереди ввод в эксплуатацию нового оборудования. В мае прошлого года Краснодарский край в рамках шефской помощи начал капитальный ремонт зданий Генической центральной районной больницы: патанатомии, прачечной и пищеблока. Специалисты приложили много усилий для приведения объектов в соответствие к лицензионным требованиям и современным российским стандартам", - говорится в сообщении.

По словам министра здравоохранения Херсонской области Артыша Сата, такую масштабную реконструкцию в больнице не проводили с момента ее постройки.

"Выражаю благодарность губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву за поддержку - все ремонтные работы были завершены в срок. Благодаря шефской помощи здания Генической больницы приведены в соответствие с лицензионными требованиями, условия работы медиков улучшены. Безусловно, теперь повысится и качество предоставления медицинских услуг", - приводятся слова Сата.