DPA: Грета Тунберг участвовала в пропалестинской акции в Лейпциге

По информации газеты Leipziger Volkszeitung, экоактивистка в своем выступлении на демонстрации раскритиковала "действия Израиля в войне в Газе"

БЕРЛИН, 24 января. /ТАСС/. Шведская экоактивистка Грета Тунберг приняла участие в акции в поддержку Палестины и сектора Газа, которая прошла в германском Лейпциге. Об этом сообщило агентство DPA.​​

По данным агентства, 200 человек собрались на демонстрацию. Тунберг обратилась к ним с короткой речью. Как пишет газета Leipziger Volkszeitung, шведская активистка подвергла критике "действия Израиля в войне в Газе". Участие Тунберг в мероприятии не аносировалось.

Тунберг стала известна после выступления в ООН в сентябре 2019 года, вызвавшего широкий общественный резонанс. На саммите по климату активистка упрекнула мировых лидеров в том, что они не предпринимают достаточных усилий для борьбы с загрязнением окружающей среды. Шведка неоднократно высказывалась в поддержку палестинцев на своей странице в X (ранее Twitter). 23 октября 2023 года портал Ynet сообщил о решении Министерства образования Израиля исключить из школьной программы упоминания о Тунберг.