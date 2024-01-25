В Якутии в 2023 году по региональной программе трудоустроили свыше 11 тыс. человек

Из них более 6,4 тыс. специалистов находятся в возрасте до 35 лет

ЯКУТСК, 25 января. /ТАСС/. Региональная программа "Местные кадры в промышленность" помогла трудоустроить в 2023 году в Якутии свыше 11,2 тыс. жителей республики. Об этом сообщила ТАСС первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по занятости населения (Госкомзанятости) Анастасия Позднякова.

"По итогам 2023 года в рамках проекта "Местные кадры в промышленность" трудоустроено свыше 11,2 тыс. жителей Якутии", - сообщила Позднякова. Она уточнила, что в числе трудоустроенных свыше 6,4 тыс. человек находятся в возрасте до 35 лет, свыше 3,4 тыс. человек - сельские жители, также более 4,1 тыс. человек устроены на работу вахтовым методом и на сезонные работы.

За счет средств предприятий стажировка организована для 726 специалистов в 16 компаниях. Профессиональное и дополнительное профобучение организовано за счет средств госбюджета для 345 безработных и незанятых жителей, для почти 2 тыс. человек - за счет средств компаний.

В 2022 году по программе было трудоустроено свыше 12,5 тыс. жителей Якутии. "Динамика трудоустройства по сравнению с прошлым годом показала, что резкого снижения приема на работу местных кадров компаниями проекта не произошло, учитывая экономическую и политическую ситуацию в целом по стране. При этом увеличились показатели набора граждан из числа сельских жителей и активность по приему на вахтовый метод, что подтверждает эффективность работы службы занятости по профессиональному обучению и переподготовке граждан по востребованным специальностям на рынке труда", - отметила Позднякова.

Проект "Местные кадры в промышленность" по трудоустройству рабочих, в том числе вахтовым методом и на сезонные работы, начался в республике в 2017 году. Участники проекта трудоустраиваются в предприятия реального сектора экономики.