В Забайкалье впервые капитально отремонтируют детские лагеря по дальневосточной субсидии

На эти цели выделят 49 млн рублей

ЧИТА, 25 января. Капитальный ремонт и строительство новых корпусов в детских лагерях впервые проведут в Забайкальском крае на средства дальневосточной президентской "Единой субсидии". На эти цели направят 49 млн рублей, сообщили в пресс-службе министерства экономического развития региона.

"Встала острая необходимость вдохнуть жизнь в детские организации отдыха. В 2024 году запланированы два важных мероприятия, нацеленные на маленьких жителей нашего края. Это "Капитальный ремонт и оснащение действующих оздоровительных лагерей" и "Приобретение и монтаж быстровозводимых летних корпусов в детских оздоровительных лагерях". <...> На воплощение этих планов региону направят 49 млн рублей. Это средства федерального бюджета", - приводятся в сообщении слова министра экономики Забайкалья Жаргалмы Бадмажаповой.

В пресс-службе министерства уточнили ТАСС, что подобная работа в регионе будет проводиться впервые. Ранее средства на ремонты загородных лагерей в крае не выделяли. Благодаря "Единой субсидии" капремонт проведут в пяти детских организациях отдыха. Это лагеря "Березка" в Оловяннинском районе, "Березка" в Акшинском районе, "Солнечный" в Нерчинском районе, "Сосновый бор" в Шилкинском районе и "Лесная сказка" в Красночикойском районе. Помимо этого, в лагере "Орленок" в селе Новопавловка в Петровск-Забайкальском районе установят быстровозводимые летние корпуса.

В пресс-службе Министерства образования Забайкалья добавили, что в 2024 году регион также получит 25,7 млн рублей в рамках федерального проекта "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". На эти средства проведут капремонт в детском спортивном лагере "Жемчужина" в Чите и в оздоровительном лагере "Наран" Могойтуйского района. Запланировано обновление зданий пищеблока, медицинских пунктов, инженерных систем, оснащение мебелью и благоустройство прилегающей территории. Сотрудники этих организаций также пройдут обучение в федеральных детских центрах и Российском государственном педагогическом университете имени Герцена.

На территории Забайкалья находится 51 стационарный детский загородный лагерь. Большинство из них построены в 1970-е годы и изношены на 90%. Все они требуют капитального ремонта и реновации. Некоторые лагеря уже несколько лет не открываются в летнюю кампанию из-за аварийного состояния.

Программа "Единая субсидия" действует на Дальнем Востоке с 2018 года. На ее средства строят и ремонтируют социально значимые объекты, приобретают оборудование для них, а также выдают жилье медикам и учителям, обновляют общественный транспорт. Дальневосточная президентская "Единая субсидия" предоставляется по линии Минвостокразвития России. На строительство и ремонт более 300 объектов культуры, здравоохранения, спорта, инфраструктуры планируется до 2025 года направить 75 млрд рублей.