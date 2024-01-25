В 11 районах Сахалина продлили предупреждение о лавинной опасности

Оно будет действовать 25-26 января

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 января. /ТАСС/. Синоптики объявили на 25-26 января сильную лавинную опасность на территории 11 городских округов Сахалина в связи с прохождением циклона, сообщили журналистам в Сахалинском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"25-26 января 2024 года [прогнозируется] сильная лавинная опасность на территории 11 муниципальных образований", - рассказали в управлении.

Сильная лавинная опасность объявлена в Александровск-Сахалинском, Смирныховском, Макаровском, Углегорском, Томаринском, Долинском, Холмском, Невельском, Анивском, Корсаковском районах и в городе Южно-Сахалинске. На остальной территории острова возможен одиночный сход лавин.

Утром 23 января на Сахалин обрушился снежный циклон, который оказался самым мощным и продолжительным за последние годы. Синоптики объявили лавинную опасность на 24 января в 11 перечисленных районах острова. Ранее сообщалось, что из-за непогоды 25 января днем лавина сошла на автодорогу Невельск - Холмск на юге Сахалина. Снежные массы полностью заблокировали проезд и чуть не накрыли экипаж сотрудников ДПС.