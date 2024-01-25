Генпрокуратура признала деятельность издания DOXA нежелательной в России

Ведомство поддержало обращение комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Генпрокуратура поддержала обращение комиссии Думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ и признала нежелательной на территории РФ деятельность издания DOXA. Об этом сообщил глава комиссии, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Генеральная прокуратура РФ поддержала наше обращение и признала нежелательной на территории России деятельность маскировавшейся под студенческое издание откровенно вражеской организации Mnenie media z. s. (Doxa), зарегистрированной в Чешской Республике и неоднократно попадавшей в поле зрения комиссии", - отметил Пискарев, слова которого приводятся в Telegram-канале комиссии.