В Приамурье открыли сообщение по ледовой переправе на российско-китайской границе

Она работает для грузового и впервые после пандемии для пассажирского сообщения

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 января. /ТАСС/. Международное сообщение через смешанный пункт пропуска Поярково (РФ) - Сюньке (КНР) открыто в Приамурье. Ледовая переправа работает для грузового и впервые после пандемии для пассажирского сообщения, сообщили ТАСС в региональном министерстве экономического развития.

"Китайская сторона синхронизировала движение между пунктами пропуска Поярково (Амурская область) и Сюньке (провинция Хэйлунцзян). Пункт пропуска открыт с 25 января 2024 года ", - сказал собеседник агентства.

По информации ведомства, переправа востребована для грузовых перевозок. Ограничение грузоподъемности ледовой переправы - 30 тонн. При этом впервые с начала пандемии пересечь границу по ней смогут пассажиры.

Всего в регионе работают три пункта пропуска. Кроме Поярково - Сюньке возможность для пассажирского направления действует в смешанном пункте пропуска Благовещенск-Хэйхэ. Сейчас через него пассажиры могут попасть в Китай по временному понтонному мосту, который был введен в эксплуатацию 3 января. В межсезонье пассажиры переправляются на судах на воздушной подушке, летом на теплоходах. Третий постоянный автомобильный пункт пропуска Кани-Курган находится в стадии строительства, но работает в ограниченном режиме только для грузовых перевозок. Пассажирское сообщение через него планируют открыть летом.