Новая ж/д ветка между Мелитополем и Мариуполем заработает в течение двух лет

И.о. заместителя председателя правительства Запорожской области по экономике Юрий Гуськов отметил, что в этом вопросе властям региона поддержку оказывают военные проектные институты

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 января. /ТАСС/. Новая железнодорожная ветка между Запорожской областью и Мариуполем в Донецкой Народной Республике (ДНР), идущая вдоль побережья Азовского моря, будет запущена в течение двух лет. Об этом сообщил журналистам и.о. заместителя председателя правительства Запорожской области по экономике Юрий Гуськов.

"Проектирование уже ведется, и ведутся соответствующие работы. По линии строительства и проектирования нас поддерживают и военные проектные институты в том числе. Я думаю, что в течение двух лет ветка будет активна, если не произойдет каких-то ключевых изменений", - сказал Гуськов, отвечая на вопрос ТАСС.

В ноябре 2023 года губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал о начале строительства железнодорожной ветки от Акимовки под Мелитополем к Бердянску, которая в будущем должна пройти вдоль азовского побережья. В декабре министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин сообщал о планах на 2024 год по началу строительства железнодорожной линии от Мариуполя к станции Трояны близ Бердянска.