Оператор общественного транспорта Запорожской области получит 300 автобусов

И.о. заместителя председателя правительства региона по экономике Юрий Гуськов отметил, что предприятие будет обслуживать внутригородские, межмуниципальные и межрегиональные маршруты

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 января. /ТАСС/. Новое госпредприятие "Автотранспорт Запорожской области" в 2024 году получит 300 новых автобусов по линии Минтранса РФ, запуск первых маршрутов ожидается в феврале. Об этом сообщил журналистам и.о. заместителя председателя правительства Запорожской области по экономике Юрий Гуськов.

"В 2023 году и в этом [году] нам передается по линии Минтранса достаточно большое количество новых хороших автобусов, это делается как в рамках казначейского кредита, так и по другим программам. Более 300 автобусов будет передано", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

По словам Гуськова, предприятие как единый оператор общественного транспорта в регионе будет обслуживать внутригородские, межмуниципальные и межрегиональные маршруты. Для внутригородских маршрутов будут действовать социальные тарифы.

"В этом году, в первых двух кварталах стоит план по запуску непосредственно маршрутов. Мы скоро увидим, как это будет работать", - отметил Гуськов. Он добавил, что первые маршруты, в том числе между регионами, могут быть запущены уже в начале февраля.

24 января губернатор Запорожской области Евгений Балицкий поручил усилить контроль над работой местных перевозчиков общественного транспорта и ускорить создание государственного оператора общественного транспорта.