В Запорожской области в 2024 году появится единая карта жителя региона

Первый пилотный проект запущен именно на автобусах

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 января. /ТАСС/. Пилотный проект единой карты жителя Запорожской области будет запущен в 2024 году на автобусах создаваемого регионального оператора общественного транспорта. Об этом сообщил журналистам и.о. заместителя председателя правительства Запорожской области по экономике Юрий Гуськов.

"Стоят задачи по внедрению [в области] доступных на территории России сервисов в точки зрения увязки их в одной единой карте. Первый пилотный проект будет запущен именно на автобусах - возможность безналичной оплаты, возможность подключения дополнительных услуг", - сказал Гуськов.

По его словам, власти Запорожской области вместе с работающими в регионе банками изучают опыт Санкт-Петербурга, где развивают Единую карту петербуржца, которая позволяет держателям существенно меньше платить за общественный транспорт.

Гуськов также сообщил, что новое госпредприятие "Автотранспорт Запорожской области" станет единым оператором общественного транспорта в регионе. Компания в 2024 году по линии Минтранса РФ получит 300 новых автобусов для обслуживания внутригородских, межмуниципальных и межрегиональных маршрутов. Запуск первых из них ожидается в феврале.