В генконсульстве РФ в Алма-Ате прошло чествование ленинградцев-блокадников

Блокадникам вручили почетные знаки по случаю памятной даты

АЛМА-АТА, 25 января. /ТАСС/. Чествование ленинградцев-блокадников прошло в генеральном консульстве России в Алма-Ате по случаю 80-летия снятия блокады в годы Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие 10 ветеранов, проживающих в консульском округе, передает корреспондент ТАСС. Блокадникам были вручены почетные знаки по случаю памятной даты.

"Хотелось бы, чтобы эта встреча стала также некоей точкой вдохновения для всех нас, более молодых поколений, именно передачей исторической правды тем, кто идет за нами, чтобы мы могли продолжать цепочку этой памяти и ни в коем случае не превращались в Иванов, не помнящих родства", - отметил генеральный консул Дмитрий Тураев.