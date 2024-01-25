В ЦДМ пройдет праздничная акция в честь Дня студента

Студенты и Татьяны смогут посетить бесплатно смотровую площадку Центрального детского магазина с 10:00 до 22:00

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Праздничная акция в честь Дня российского студенчества пройдет 25 января в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке в Москве, при предъявлении соответствующих документов студенты и Татьяны смогут бесплатно посетить смотровую площадку магазина и "Музей детства", сообщили ТАСС в пресс-службе ЦДМ.

"Каждый год мы разрабатываем самые разные активности, которые заинтересовали бы наших гостей. Новый 2024 год мы начинаем со специальной программы для студентов. Студенты и Татьяны смогут полюбоваться захватывающими панорамными видами на исторический центр Москвы, а также посетить "Музей детства" с уникальной коллекцией ретроигрушек", - привели в пресс-службе слова генерального директора ЦДМ на Лубянке Светланы Фарниевой.

Для бесплатного посещения студенты должны иметь при себе студенческий билет, а Татьяны - документ, удостоверяющий личность.

Акция к Дню студента будет проводиться с 10:00 до 22:00.

День российского студенчества, чаще именуемый Татьяниным днем, отмечают 25 января. В этот день в 1755 году российская императрица Елизавета Петровна подписала указ о строительстве Императорского Московского университета (ныне МГУ им. М. В. Ломоносова). Идея создания вуза принадлежала русскому ученому Михаилу Ломоносову и генерал-адъютанту императрицы Ивану Шувалову. Граф Шувалов послал на подпись императрице проект о создании университета именно 25 января - в день именин своей матери Татьяны, поэтому святая Татьяна стала считаться покровительницей Императорского Московского университета. До XX века день студентов отмечался только как день рождения Московского университета.