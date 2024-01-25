Самолет в Москву не смог вылететь из Хабаровска по техническим причинам

На время ожидания пассажиров разместили в здании аэропорта

ХАБАРОВСК, 25 января. /ТАСС/. Самолет не смог вылететь по маршруту из Хабаровска в Москву по техническим причинам, сообщили ТАСС в хабаровском аэропорту.

"Рейс SU1713 отложен по техническим причинам", - сказали в аэропорту.

В авиакомпании агентству сообщили, что вылет рейса SU1713 Хабаровск - Москва от 25 января перенесен на 17:35 по местному времени (10:35 мск). "[Перенос] в связи с необходимостью дополнительной проверки воздушного судна", - отметили в авиакомпании.

На время ожидания пассажиров разместили в здании аэропорта.

Ранее в региональных СМИ распространилась информация о том, что пассажиров этого рейса авиакомпании "Аэрофлот" вывели из самолета из-за запаха гари в салоне.