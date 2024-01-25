Кузбасс стал первым регионом Сибири, куда привезли частицу Всероссийского семейного очага

Планируется, что капсулу доставят в центр семейных традиций на базе Кузбасского краеведческого музея

КЕМЕРОВО, 25 января. /ТАСС/. Частица Всероссийского семейного очага, который зажгли на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, привезена в Кузбасс, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Кузбасс - первый регион Сибири, который получил частицу Всероссийского семейного очага. Уверен, что этот огонь станет своеобразным оберегом кузбасских семей. 2024 год по инициативе президента РФ Владимира Путина объявлен в России Годом семьи. Он направлен на укрепление семейных ценностей. Это по-настоящему важно, потому что главное традиционное богатство для человека - это его семья", - привели в пресс-службе слова губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

Капсулу с огнем привезли в регион супруги Баклановы, которые поженились в ноябре 2023 года во время Дня Кемеровской области на выставке "Россия". Это была первая свадьба в стране, которую провел искусственный интеллект. "Это было волнительно, на глазах всей страны быть причастными к такому масштабному событию. Желаем каждому обрести свою семью и любовь. Мы хотим, чтобы частичка привезенного нами огня способствовала тому, чтобы в нашем Кузбассе царила любовь и счастье, зарождалось больше семей", - сказали журналистам в аэропорту супруги Баклановы.

Планируется, что капсулу доставят в центр семейных традиций на базе Кузбасского краеведческого музея. Сюда смогут прийти все желающие, чтобы прикоснуться к теплу Всероссийского семейного очага. Кроме этого, 26 января в правительстве региона состоится торжественный прием, посвященный официальному старту Года семьи в Кузбассе.