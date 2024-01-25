В муниципалитете Югры создадут площадку для вывоза снега к осени 2026 года

Такое решение принял суд по требованию прокурора

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 января. /ТАСС/. Суд в Ханты-Мансийском автономном округе по требованию прокурора обязал администрацию города Югорска обустроить соответствующие санитарным нормам места для складирования снега. Власти впервые планируют их создать к сентябрю 2026 года, сообщили в Управлении судебного департамента в Югре.

"Проведенной прокуратурой проверкой установлено, что земельные участки, отведенные для складирования снега, вывезенного с улиц и дворов города Югорска, не соответствуют требованиям СанПина, поскольку на них отсутствует водонепроницаемое покрытие и по периметру участков отсутствует сплошной земляной вал. Суд по требованию прокурора обязал местные власти законно обустроить места для складирования снега", - сказано в сообщении.

Отмечается, что организовать вывоз снега на обустроенную площадку местные власти должны будут в срок до 30 сентября 2026 года. При этом, "дорожная карта" по созданию таких площадок в муниципалитете разработана и утверждена только в октябре 2023 года на основании распоряжения главы города.

Город Югорск расположен на западе Ханты-Мансийского автономного округа. В нем проживают около 40 тыс. человек. Они неоднократно жаловались, в том числе губернатору Югры Наталье Комаровой, о неудовлетворительном качестве уборки снега в городе, на сугробы, мешающие жителям передвигаться, а автомобилям выехать со дворов и припарковаться. В настоящее время в городе специализированных, удовлетворяющих всем нормам площадок для складирования снега нет.