Посол Кубы надеется, что число туристов из РФ в 2024 году достигнет 250 тыс.

Хулио Антонио Гармендия Пенья напомнил, что в стране два месяца назад заработали карты платежной системы "Мир"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Посол Кубы в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья рассчитывает на то, что число российских туристов в 2024 году вырастет на 65 тыс. и достигнет 250 тыс.

"185 тыс. [российских туристов было] в 2023 году на Кубе. Если бы было больше рейсов, то было бы намного больше туристов из России. Мы надеемся и стремимся к тому, чтобы в текущем году цифра россиян достигла 250 тыс. туристов на Кубе", - заявил дипломат на круглом столе по теме "Устойчивый туризм: Латинская Америка".

Глава кубинского диппредставительства напомнил, что два месяца назад заработали карты платежной системы "Мир" в стране. "Это важный момент, - подчеркнул дипломат. - Это обеспечивает полное использование такой услуги [россиянами]. Мы идем верным путем".

Он также отметил работу по продвижению кубинского туризма в России, в том числе за счет телевизионных программ. "Работаем над развитием новых туристических продуктов", - добавил дипломат.