К курорту "Новая Анапа" планируют запустить вертолетный экспресс

Как сообщил исполнительный директор компании "Творческие технологии" Вартан Аветов, такое решение призвано решить проблему транспортной доступности будущего курорта на фоне сложностей со строительством автомобильных дорог

КРАСНОДАР, 25 января. /ТАСС/. Компания "Творческие технологии", ставшая победителем архитектурного конкурса по строительству "Новая Анапа", для решения проблемы его транспортной доступности планирует оборудовать его вертолетным аэроэкспрессом. Об этом исполнительный директор компании Вартан Аветов заявил в эфире "РБК ТВ Юг".

"Мы в своем проекте предложили необходимость строительства аэроэкспресса от аэропорта, от центра Анапы до территории Благовещенской, до визит-центра нового курорта, потому что считаем, что это обеспечит возможность транспорта, как для туристов, так и для персонала. В нашем проекте мы предусмотрели несколько вертолетных площадок, в том числе и телепорт с возможностью дозаправки, с возможностью небольшого, но сервиса для вертолетов, и гордость нашего решения - это визит-центр, транспортно-пересадочный узел достаточно большой, на котором мы предусмотрели в том числе площадки для дронов", - сказал Аветов.

Он отметил, что такое решение призвано решить проблему транспортной доступности будущего курорта на фоне сложностей со строительством автомобильных дорог. По его словам, логистическая проблема курорта "Новая Анапа" будет заключаться и в вопросе ежедневных поездах самого персонала от мест проживания к месту работы. Техническим заданием проекта, которое уже согласовано, на территории "Новой Анапы" запрещено строительство жилья, школ и детских садов для персонала курорта. Численность персонала курорта по оценкам экспертов будет варьироваться от 15 до 25 тыс. человек.

Существующий в Анапе аэропорт находится в районе Витязево. Пропускная способность аэровокзального комплекса составляет 600 пассажиров в час на внутренних и 160 пассажиров в час на международных воздушный линиях. Турпоток в Анапу, являющуюся крупнейшим детским курортом на юге России, достигает 5 млн человек в год.

Всероссийский пляжный семейный курорт "Новая Анапа" создается на территории Краснодарского края, в районе станицы Благовещенской, в 25 км от Анапы. Общая предполагаемая площадь территории проекта - 1 806 га. Номерной фонд нового круглогодичного курорта составит от 15 тыс. до 25 тыс. номеров. При реализации проекта будет создано до 25 тыс. новых рабочих мест. Расположение будущего курорта позволит охватить потенциальную аудиторию в 20,5 млн человек. По прогнозам, после реализации проекта и выхода на проектную мощность туристический поток в Анапский район вырастет до 3 млн человек ежегодно.