Белгородская область направит 3 млрд рублей на закупку лекарств для льготников

Это почти на 13% превышает расходы на те же цели в 2023 году

БЕЛГОРОД, 25 января. /ТАСС/. Белгородская область потратит в 2024 году около 3 млрд рублей на закупку лекарств для льготных категорий граждан, сообщил глава региона Вячеслав Гладков на своей странице во "ВКонтакте". Это почти на 13% превышает расходы на те же цели в 2023 году.

"Мы продолжаем выполнять свои обязательства перед нашими жителями, кто имеет право на льготное лекарственное обеспечение. Их у нас более 166 тысяч. Мы в этом году почти на 3 млрд приобретаем лекарственных препаратов", - написал Гладков.

Он добавил, что большая часть лекарств уже приобретена, в первую очередь это дорогостоящие препараты. Губернатор заверил, что регион выполнит в наступившем году все обязательства по закупкам лекарств для льготников, так же как выполнял их ранее.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона, в 2023 году на закупку лекарств для льготных категорий граждан было направлено 2 млрд 657 млн рублей. В пресс-службе подчеркнули, что в течение последних лет финансирование данных закупок в регионе ежегодно увеличивается, в 2023-м оно также превысило расходы 2022 года на 15%.