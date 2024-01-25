Госдума приняла в I чтении проект о штрафах до 700 тыс. рублей за треш-стримы

ГД признает стрим совершения преступления отягчающим обстоятельством

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении административных штрафов до 700 тыс. рублей за незаконное распространение в интернете фото- и видеоматериалов с демонстрацией жестокости, в том числе за так называемые треш-стримы.

Документ внесен в Госдуму в декабре 2023 года группой сенаторов и депутатов в пакете с законопроектом о запрете так называемых треш-стримов и законопроектом, который предлагает считать онлайн-трансляцию совершения преступления отягчающим обстоятельством по ряду статей Уголовного кодекса РФ.

По нему статью 13.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях (злоупотребление свободой массовой информации) предлагается дополнить положениями об установлении ответственности за незаконное распространение в интернете фото- и видеоматериалов "с изображением противоправных деяний, совершенных с жестокостью, их последствий, призывы к совершению указанных деяний из корыстных, хулиганских побуждений, а равно по мотивам расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния".

За такие правонарушения предлагается установить наказание в виде штрафа в размере от 200 тыс. до 600 тыс. рублей с конфискацией оборудования, использованного для изготовления таких материалов. Для должностных лиц штраф составит от 300 тыс. до 700 тыс. рублей. В этом случае также будет предусмотрена конфискация оборудования.

Примечание к этой статье дополняется пунктом, по которому нововведения не будут распространяться на произведения науки, литературы, искусства, имеющие историческую, художественную или культурную ценность. Исключение делается и для материалов зарегистрированных СМИ, а также для фото- и видеоматериалов, предназначенных для использования в научных или медицинских целях, либо изучение которых предусматривается федеральными государственными образовательными стандартами или образовательными программами. Под хулиганскими побуждениями будет пониматься "совершение правонарушения в целях нарушения общественного порядка, выражающего явное неуважение к обществу". Протоколы об административном правонарушении будут составлять должностные лица Роскомнадзора и полиции, рассматривать дела будет суд.