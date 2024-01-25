Цивилев объявил 2024 год в Кузбассе Годом молодежи и студентов

По поручению губернатора будут разработаны новые меры социальной поддержки молодежи и студентов

КЕМЕРОВО, 25 января. /ТАСС/. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев во время прямого эфира в соцсетях объявил 2024 год в Кузбассе Годом молодежи и студентов. Отмечено, что особое внимание будет уделено молодым семьям с детьми.

"Президент России Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи. Мы приняли решение дополнительно объявить его Годом молодежи и студентов в Кузбассе. Это логичное продолжение Года детей, которым в нашем регионе был в 2023-й. Особое внимание будем уделять студенческим семьям, молодым семьям с детьми", - подчеркнул Цивилев.

По поручению губернатора будут разработаны новые меры социальной поддержки молодежи и студентов, в том числе молодых семей. В регионе продолжится создание необходимой инфраструктуры для молодежи - "Добро.Центров", студенческих кампусов в Южно-Кузбасской и Северо-Кузбасской агломерациях. Будут продолжены проекты "Школа 21", "Профессионалитет".

В День российского студенчества в Ледовом дворце "Кузбасс" 120 студентов и сотрудников вузов, техникумов и колледжей региона были отмечены почетными грамотами и благодарностями губернатора. Торжественное награждение прошло в рамках Всероссийского студенческого фестиваля "Спортивная студенческая ночь". После церемонии пройдет забег на коньках в Олимпийском парке.