РФ передала Таджикистану мобильные лаборатории для исследований возбудителей инфекций

Церемония прошла на территории медицинского центра "Истиклол" в Душанбе

ДУШАНБЕ, 25 января. /ТАСС/. Республиканский центр по борьбе с карантинными заболеваниями Минздрава Таджикистана получил от России две современные мобильные лаборатории с высокотехнологичным оборудованием для проведения исследований по выявлению возбудителей инфекций. Церемония прошла на территории медицинского центра "Истиклол" в Душанбе.

"Сегодня мы передали Таджикистану две мобильных лаборатории для исследований в полевых условиях. Взаимодействие с Таджикистаном и другими странами СНГ в области биобезопасности и санэпидблагополучия - одно из приоритетных для нас направлений, мы живем в одном пространстве с Таджикистаном, сохранение здесь благоприятных санэпидусловий и благополучия населения в области здравоохранения для нас действительно важно, и сегодняшнее мероприятие - одно из подтверждений долгосрочным планам нашего взаимодействия", - сказала журналистам советник-посланник посольства России в Душанбе Вера Хуторская после церемонии.

В своем выступлении на церемонии она отметила, что в общей сложности РФ предоставила Таджикистану уже шесть мобильных лечебно-профилактических комплексов, пять мобильных лабораторий и десять машин скорой помощи. Дипломат подчеркнула, что РФ оказывает многолетнюю поддержку республике по снижению рисков распространения заболеваний, и отметила важную роль в этом специалистов российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб", которые посещают Таджикистан для обмена опытом и поддержки коллег.

Заместитель министра здравоохранения и соцзащиты Таджикистана, главный санитарный врач страны Абдухолик Амирзода сообщил, что оборудование передается по соглашению между правительствами республики и России. "В связи с тем, что в настоящее время эпидемиологическая обстановка во всем мире, в том числе в наших странах, остается напряженной, необходимо усилить эпиднадзор за циркуляцией природных очагов особо опасных инфекций", - сказал он.

Амирзода добавил, что со специалистами "Микроба" таджикские эпидемиологи регулярно проводят учения по предотвращению распространения заболеваний, в том числе в Гиссарском природном очаге чумы в республике. Также он выразил благодарность российской стороне за передачу нового оборудования.

Лаборатории на колесах и в палатке

В ходе церемонии таджикские специалисты получили одну мобильную лабораторию на шасси автомобиля повышенной проходимости ГАЗ "Садко Next". Такая лаборатория будет использоваться для работы в горной местности Таджикистана. Машина оснащена комплексом для проведения исследований возбудителей болезней в полевых условиях, а также оборудованием для биобезопасности персонала.

Вторая лаборатория оснащена аналогичными устройствами, однако сделана на базе надувной палатки, что дает возможность развернуть ее на любой местности, а также перевозить на любом транспорте в нужную точку.