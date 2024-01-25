В Петербург на мероприятия к 80-летию снятия блокады прибудут делегации 37 стран

Участие в них примут в том числе и представители зарубежных городов-партнеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Делегации из 37 стран подтвердили свое участие в мероприятиях 27 января в Санкт-Петербурге, посвященных 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

"Для участия в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в Петербург прибудет беспрецедентное число зарубежных делегаций и гостей из регионов России. На сегодняшний день подтверждено участие делегаций из 37 стран и 50 субъектов Российской Федерации. Из отечественных делегаций 20 приедет под руководством глав регионов. Также прибудет врио главы администрации города-побратима Петербурга - Мариуполя Олег Моргун", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ожидаются делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Кубы, Мексики, Сирии, Таджикистана, Туркмении, Турции, Узбекистана, Уругвая, Эквадора и других стран. Запланировано участие представителей зарубежных городов-партнеров: Еревана, Алматы, Бишкека, Минска.

"Участие такого количества гостей подтверждает, что подвиг жителей и защитников Ленинграда не забыт. Он почитается во всем мире. Блокада стала символом стойкости, мужества и силы духа. И сегодня память о тех страшных и героических временах продолжает сплачивать людей, служит призывом к сохранению и укреплению общечеловеческих ценностей", - привела пресс-служба слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

Самыми значимыми и массовыми мероприятиями 27 января станут торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище и митинг-реквием на "Газпром-Арене". Ожидается, что на митинге соберутся более 40 тысяч зрителей. В юбилейный день на Дворцовой площади будет развернута выставка военной ретротехники, а на фасаде Главного штаба готовят к показу видеоспектакль. Завершит празднование салют от стен Петропавловской крепости.