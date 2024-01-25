Саратовский губернатор приравнял отпуска чиновников к дезертирству

Роман Бусаргин отметил, что чиновники должны работать в круглосуточном режиме

САРАТОВ, 25 января. /ТАСС/. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин призвал чиновников забыть про отпуск, сравнив его "в сегодняшней ситуации" с дезертирством.

"На органах власти - огромная ответственность по решению ключевых задач на местах. Про отпуск нужно забыть, в правительстве это уже поняли. Напоминаю всем главам: перед тем, как писать заявление на отпуск, хорошо подумайте - той ли дорогой идете? В сегодняшней ситуации отпуск равносилен дезертирству", - заявил Бусаргин на заседании областного правительства, обращаясь к руководителям органов власти, в том числе главам муниципалитетов, его слова приводит пресс-служба.

Губернатор подчеркнул, что чиновникам необходимо работать в круглосуточном режиме. "В прошлом году кто-то этого не понял и позволил себе отдых. Это недопустимо, когда наша страна сталкивается с серьезными вызовами, а наши земляки, рискуя собой, защищают Родину в ходе СВО", - добавил он, отметив, что особое внимание нужно уделять организации помощи военнослужащим, их семьям и решению актуальных проблем на своих территориях.