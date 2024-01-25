МАПП "Ивангород" на границе РФ и Эстонии закроют на ремонт на 2,5 года

Начальник службы организации таможенного контроля Северо-Западного таможенного управления Александр Виноградов также отметил, что на границе с Латвией продолжится реконструкция МАПП "Бурачки"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Реконструкция международного автомобильного пункта пропуска (МАПП) "Ивангород" на границе с Эстонией займет порядка 2,5 года. Работы на объекте должны начаться с 1 февраля, на период ремонта МАПП будет функционировать в ограниченном режиме, сообщил на пресс-конференции в ТАСС начальник службы организации таможенного контроля Северо-Западного таможенного управления Александр Виноградов.

"Что касается МАПП "Ивангород", в соответствии с распоряжением правительства он закрывается с 1 февраля, закрывается автомобильная составляющая, пешеходы также смогут следовать через границу. Ориентировочный срок закрытия - 2,5 года, но более конкретно и предметно будет комментировать эту ситуацию Минтранс - Росгранстрой", - рассказал Виноградов.

Он также отметил, что на границе с Латвией продолжится реконструкция МАПП "Бурачки". Сейчас также прорабатывается вопрос о реконструкции ряда других погранпереходов в регионе, но пока решения не принимались и в этом году вряд ли стоит ожидать новых работ, добавил Виноградов.

В начале ноября 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому автомобильный грузопассажирский пункт пропуска "Ивангород" на границе Ленинградской области и Эстонии будет временно закрыт для проезда с 1 февраля 2024 года на период его реконструкции. МИД РФ было поручено уведомить эстонскую сторону о принятом решении.

При этом автобусная линия между Ивангородом и эстонской Нарвой должна сохраниться. Предполагается, что пассажиры будут доезжать до погранпункта со своей стороны границы, затем у них будет два часа на то, чтобы пересечь границу пешком и сесть в ожидающий их автобус перевозчиков-партнеров.