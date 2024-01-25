Полиция Москвы за год добилась значительного сокращения числа убийств, грабежей и разбоев

Сотрудники главка также добились существенных успехов в противодействии организованным формам преступности

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Количество краж автомобилей в Москве в прошлом году сократилось на 32%, разбоев - на 25%, а грабежей - на 30%. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России по итогам заседания коллегии столичного ГУ МВД России.

"Количество убийств сократилось на 22,3%, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - на 8,8%, изнасилований - на 21,2%. На 24,4% уменьшилось число краж из квартир, на 32% - краж транспортных средств, на 9% - краж с банковских карт, на 30,7% - грабежей, на 25,4% - разбоев", - сказали в пресс-центре.

Кроме того, сотрудники главка добились существенных успехов в противодействии организованным формам преступности. Было раскрыто 6,8 тыс. преступлений, совершенных в составе организованных групп и преступных сообществ, установлено 2,1 тыс. активных участников таких групп и два фигуранта, занимающих высшее положение в преступной иерархии. С 2019 года практически в 2,5 раза увеличилось количество раскрытых преступлений прошлых лет.

Как отметил начальник главка Олег Баранов, "гарнизон московской полиции в полном объеме справился с выполнением поставленных задач, что позволило на высоком уровне обеспечить общественный порядок и безопасность жителей и гостей столицы, не допустить осложнения оперативной обстановки".

В свою очередь первый замглавы МВД России Александр Горовой подчеркнул, что проделанная московской полицией работа позитивно сказалась на уровне безопасности в столице. "На 26% сократилось количество преступлений в общественных местах. Это очень хороший показатель, - отметил он. - Наша столица является центром притяжения туристов. Правительством Москвы многое делается для развития инвестиционной и туристической привлекательности города. И все должны чувствовать себя в безопасности". Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что, несмотря на антироссийские санкции, город продолжает жить нормальной жизнью. Успешно развивается экономика, столица вносит большой вклад в обеспечение обороны и безопасности страны.