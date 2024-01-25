В Мурманске стартовала первая континентальная экспедиция "Россия 360"

В рамках экспедиции планируется установить два рекорда

МУРМАНСК, 25 января. /ТАСС/. Первая континентальная экспедиция "Россия 360", в которой колесная техника проедет вдоль всех сухопутных границ России, преодолев более 33 тыс. км через 58 регионов РФ, стартовала в Мурманске на площади перед первым атомным ледоколом "Ленин", передает корреспондент ТАСС.

"Уважаемые участники экспедиции "Россия 360"! Вы отправляетесь в невероятное путешествие по самой большой, самой красивой стране мира. Да что там говорить, Россию можно считать не просто страной, не просто государством, это целая планета. И вы откроете эту планету и для себя, и для миллионов ваших зрителей, для миллионов людей во всем мире. Россия, Арктика, Дальний Восток - это невероятные территории, которые можно открывать заново и заново. Я желаю вам успешного путешествия, крепкого здоровья, надежности техники, невероятных впечатлений. Будем внимательно следить за вами. Надеюсь, на маршруте где-нибудь встретимся. В добрый путь!" - сказал Чекунков в видеообращении.

В ходе экспедиции планируется установить два рекорда, а также собрать материал о быте и культуре народов, населяющих территорию морских побережий России, для проекта "Историко-географическая программа "Народы русских морей", и создать многосерийный фильм.

Российский арктический путешественник и блогер Богдан Булычев и команда проекта "Про путешествия" в течение 2024 года будут преодолевать арктические просторы, тайгу и тундру, степи и горные хребты. Экспедиция поддержана президентом РФ Владимиром Путиным. С приветствием к участникам обратился министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков

В рамках экспедиции будут также сняты идеоматериалы для создания фильмов о многообразии России. Эти фильмы будут показаны в эфире федеральных и кабельных телеканалов, в онлайн-кинотеатрах. Фотоматериалы и воспоминания участников экспедиции лягут в основу книги для детей. Контент об экспедиции будет размещаться в социальных сетях.