В ЛНР восстановят свыше 330 многоэтажек и соцобъектов в 2024 году

В компании "Единый заказчик в сфере строительства" отметили, что самые масштабные восстановительные работы запланированы в городах Северодонецкой агломерации

ЛУГАНСК, 25 января. /ТАСС/. Специалисты публично-правовой компании (ППК) "Единый заказчик в сфере строительства" до конца 2024 года восстановят в Луганской Народной Республике (ЛНР) более 330 многоэтажек и социальных объектов, сообщается в Telegram-канале правительства республики.

"В 2024 году специалистами ППК "Единый заказчик" и подрядных организаций на территории Луганской Народной Республики планируется восстановить более 330 объектов жилой и социальной инфраструктуры. Это свыше 290 многоквартирных жилых домов и около 40 объектов социального назначения", - сказано в сообщении.

В компании отметили, что самые масштабные восстановительные работы запланированы в городах Северодонецкой агломерации: Рубежном и Лисичанске, а также столице ЛНР - Луганске. "Среди знаковых объектов можно отметить Дворец культуры строителей и колледж промышленно-строительных и бытовых технологий в Северодонецке, главный корпус Северодонецкого технологического института, детско-юношеские спортивные школы в Луганске, Алчевске и Первомайске, а также центр олимпийской подготовки спортсменов "Олимп-спорт" в Луганске. Также специалисты компании работают над восстановлением целого ряда общеобразовательных и музыкальных школ", - рассказали в компании.

Публично-правовая компания "Единый заказчик" осуществляет функции государственного заказчика в рамках обеспечения строительства объектов гражданского направления. Компания создана 1 февраля 2021 года в целях эффективной реализации федеральных целевых программ и национальных проектов.

Населенные пункты Северодонецкой агломерации были освобождены от ВСУ летом 2022 года в ходе СВО, они значительно пострадали в результате боев.

В восстановительных работах в ЛНР также задействованы строители Алтая, Астрахани, Брянска, Вологды, Иркутска, Калуги, Красноярска, Оренбурга, Омска, Перми, Башкирии, Коми, Ставрополья, Тамбова. Восстановительные работы ведутся в 13 населенных пунктах Луганской Народной Республики. Как сообщало ранее республиканское министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, работы идут на 150 подшефных объектах.