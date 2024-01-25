Суд удовлетворил иски потерпевших к Дарье Треповой на 16 млн рублей

Полностью удовлетворены требования только четырех пострадавших, требования 17 - частично

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении морального вреда на общую сумму 16 млн рублей, заявленные к Дарье Треповой по делу о теракте в петербургском кафе, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин), передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Гражданские иски потерпевших <...> в счет компенсации морального вреда удовлетворить", - сказал председательствующий судья Тимур Жидков, оглашая резолютивную часть приговора.

Полностью суд удовлетворил иски только четырех потерпевших к Треповой на общую сумму 2 млн 295 тыс. рублей. Требования еще 17 потерпевших удовлетворены частично - на общую сумму 13,7 млн рублей, в том числе 5 млн рублей суд взыскал с подсудимой в пользу матери военкора Татарского Равили Фоминой.

Иски пятерых потерпевших о возмещении морального вреда к укрывателю Треповой Дмитрию Касинцеву суд оставил без удовлетворения. Требования о компенсации материального ущерба, заявленные к Треповой пятью потерпевшими, суд признал за ними по праву, но вопрос о размере возмещений постановил рассмотреть отдельно в порядке гражданского производства. Сама Трепова при оглашении исков в суде на прошлой неделе заявила, что требований не признает, но готова возместить вред пострадавшим при взрыве в частном порядке.

Всего на стадии судебного следствия гражданские иски к подсудимым заявил 21 потерпевший, сумма их требований о возмещении морального, физического вреда и имущественного ущерба составила 50,6 млн рублей. Из них к Треповой были обращены иски на 41,8 млн рублей, солидарно к Треповой и Касинцеву - на 8,3 млн рублей. К Касинцеву отдельно был также заявлен иск на 500 тыс. рублей. Мать погибшего Татарского требовала с Треповой 15 млн рублей.

Суд признал Трепову виновной в совершении теракта, незаконном перемещении взрывчатки, а также подделке документов с целью скрыть преступление, приговорив к 27 годам колонии общего режима с ограничением свободы на срок два года и штрафом в размере 600 тыс. рублей.

О процессе

Второй Западный окружной военный суд с 15 ноября рассматривал уголовное дело Треповой и Касинцева на выездном заседании в Санкт-Петербурге.