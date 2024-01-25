Выставка подарков музею-заповеднику "Горки Ленинские" в Подмосковье откроется к его юбилею

Среди экспонатов посетителям представят подаренную в 1974 году хрустальную вазу, шкатулку с портретом Ленина, настольное панно "Первый советский автомобиль", а также картины участников пленэра арт-клуба "Традиция"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Музей-заповедник "Горки Ленинские" подготовит для посетителей выставку подарков музею в честь его 75-летия, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.

"6 февраля музею-заповеднику "Горки Ленинские" исполнится 75 лет. <...> В рамках празднования этого события откроется выставка подарков музею, состоится торжественный прием сотрудников-ветеранов", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе музея, среди экспонатов посетителям представят подаренную в 1974 году хрустальную вазу, сделанную в городе Гусь-Хрустальный, шкатулку с портретом Ленина, настольное панно "Первый советский автомобиль", а также картины участников пленэра арт-клуба "Традиция" и многое другое.

В пресс-службе министерства добавили, что первых посетителей музей-заповедник принял 6 февраля 1949 года - в то время он назывался дом-музей В.И. Ленина в Горках. В 1953 году он мог стать детским домом, а в 1990-х - закрыться совсем. В 1992 году музей-заповедник передали Министерству культуры РФ. Со временем в музее развитие получили краеведение, издательское направление и выставочная деятельность. Территория и объекты заповедника стали площадкой для съемок более 200 фильмов.

В настоящее время в структуру "Горок Ленинских" входят музей-усадьба "Горки", научно-культурный центр "Музей В.И. Ленина", музей крестьянского быта, музей "Кабинет в квартира В.И. Ленина в Кремле" и Мемориальный гараж. Фонд музея насчитывает порядка 70 тыс. единиц экспонатов. Среди самых древних - топор фатьяновской археологической культуры бронзового века, возраст которого превышает 4,5 тыс. лет.

Всего за 75 лет музей-заповедник посетили свыше 15 млн человек.