В Грозном презентовали первый частотный словарь чеченского языка

Он составлен на основе корпусов текстов и включает в себя около 17 тыс. слов

ГРОЗНЫЙ, 25 января. /ТАСС/. Первый частотный словарь современного чеченского языка, который поможет выявить количество и объем употребления заимствованных слов, презентовали в Грозном. Об этом ТАСС рассказал сотрудник отдела языка, литературы и фольклора академии наук Чеченской Республики Адам Абдулкадыров.

"Частотный словарь чеченского языка - первый на Северном Кавказе. Он позволит узнать, насколько владеет своим родным языком пишущая часть населения, а также сколько новых заимствованных слов пришло в чеченский язык. В нем указаны только те слова, которые действительно употребляются, что позволяет построить языковую картину мира чеченского языка", - отметил собеседник ТАСС.

По его словам, составлен словарь на основе корпусов текстов в объеме 1 304 000 слов из художественных произведений, публицистических и научных статей, а также комментариев из социальных сетей. Он включает в себя около 17 тыс. слов.

"Значимость частотного словаря заключается не только в исчислении. Он обновляется каждый 15-20 лет, что позволяет по словарному составу изучить сам народ. Кроме того, мы можем сделать вывод, какие слова находятся на грани исчезновения из языка. Сегодня задействована только пятая часть орфографического словаря", - добавил Абдулкадыров.

2023 год указом главы региона Рамзана Кадырова был объявлен Годом чеченского языка. В регионе провели комплексную работу в целях сохранения и развития родной речи, а также приобщения к ней подрастающего поколения.