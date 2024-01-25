Матвиенко отметила искренний интерес молодежи к истории Отечества

Об этом свидетельствуют итоги конкурса видеороликов "Герои Ленинградской битвы. Ленинградский фронт и труженики тыла. Жители блокадного города", добавила председатель Совфеда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Итоги межрегионального конкурса видеороликов "Герои Ленинградской битвы. Ленинградский фронт и труженики тыла. Жители блокадного города", приуроченного к 80-летию со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, свидетельствуют об искреннем интересе молодежи к истории Отечества. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Участие в конкурсе школьников, учащихся колледжей и техникумов из Санкт-Петербурга и других регионов говорит об их искреннем интересе к истории Отечества, стремлении изучать страницы его героической военной летописи. Основой для представленных видеороликов стали материалы музеев и семейные архивы. В работе каждого конкурсанта - боль и гордость за великое прошлое любимого Ленинграда, Санкт-Петербурга", - приводит слова Матвиенко пресс-служба Совета Федерации.

Торжественная церемония награждения 65 победителей прошла в музейно-выставочном центре исторического парка "Россия - моя история" в Санкт-Петербурге. Все 65 человек, некоторые из которых приехали на церемонию из других регионов Северо-Западного федерального округа, получили памятные награды. Помимо стандартных подарочных наборов с символикой 80-летней годовщины снятия блокады, победители получили сертификаты в магазин электроники номиналом от 5 тыс. до 25 тыс. рублей, книги Александра Мясникова "Ленинградская победа", а также возможность принять участие в серии экскурсий по знаковым местам и музеям Санкт-Петербурга.

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня (с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года) - общее количество ее жертв, по последним данным, превышает 1 млн человек. Несмотря на осаду в городе продолжали работать промышленные предприятия, школы и учреждения культуры. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в городе на Неве как День ленинградской победы.

В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду города войсками нацистской Германии и их пособниками военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом, а сумма ущерба городу и его жителям превысила 35 трлн рублей в пересчете на современную валюту. 2 ноября 2013 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, в соответствии с которым 27 января стало именоваться Днем полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками.