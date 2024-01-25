В Киеве произошел сбой в сервисе продажи билетов "Укржелдороги"

В обслуживающей компании Kyiv City Express сообщили о работе над исправлением ситуации

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Технический сбой зафиксирован в сервисе продажи билетов "Укржелдороги" на киевскую кольцевую электричку из-за хакерской атаки. Об этом сообщили в Telegram-канале обслуживающей компании Kyiv City Express.

"Наблюдаем временные проблемы с продажей билетов через чат-бот и терминалы "Укрзализныци" ("Укржелдороги" - прим. ТАСС) из-за хакерской атаки на серверы. Работаем над исправлением ситуации и приносим извинения за эти неудобства", - говорится в сообщении.

Ранее о масштабной хакерской атаке на свои дата-центры сообщил "Нафтогаз Украины". По его данным, нет доступа к сайтам и кол-центрам входящих в группу ООО "Газораспределительные сети Украины" и "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины". По той же причине временно недоступными оказалась часть услуг оператора почтовой связи Украины "Укрпочта".

Также из-за технического сбоя пропал доступ к системе "Шлях" ("путь" в переводе с украинского, создана для пропуска через границу Украины мужчин-волонтеров и водителей) и сайту Госслужбы Украины по безопасности на транспорте. Причины сбоя не уточнялись.