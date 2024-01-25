Путин пошутил над Чернышенко после рассказа о "прекрасной велодорожке" на 130 км

Вице-премьер опробовал ее вместе с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пошутил в ответ на рассказ вице-премьера Дмитрия Чернышенко о "прекрасной велодорожке" протяженностью 130 км, которую он опробовал вместе с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

На совещании по социально-экономическому развитию Калининградской области Чернышенко рассказал о строительстве велодорожки вдоль побережья Балтийского моря протяженностью 130 км, отметив, что в прошлый приезд опробовал ее вместе с Алихановым. "Прекрасная дорожка", - подчеркнул вице-премьер.

Путин шутливо уточнил, проехал ли Чернышенко все 130 км. "Нет, там было меньше. Губернатор поддавался, чтобы я первый приехал. Я даже поверил, что это у меня получилось", - ответил Чернышенко.

"Вы слышали реплику Александра Владимировича Гуцана, полпреда [президента РФ в Северо-Западном федеральном округе], когда вы рассказывали о своих попытках прокатиться на велосипеде. Нет? Он говорит: "Слабаки". А сам он точно прокатился", - посмеялся президент.

Путину также рассказали о Зеленоградске, который называют городом кошек, его это повеселило. Гуцан отметил, что в администрации города есть должность "котошеф", это человек, который занимается благоустройством жизненного пространства котов. "Да, это очень хорошо, но в этой связи возникает вопрос, конечно, как решаются вопросы жилищного строительства в регионе для людей?" - шутливо отметил Путин.