В МГУ открыли стелу с обратным отсчетом до 270-летия вуза

Команду на запуск таймера дал ректор вуза Виктор Садовничий и две студентки университета

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Стелу в виде часов с обратным отсчетом до 270-летнего юбилея МГУ им. Ломоносова открыли напротив главного здания университета, передает корреспондент ТАСС.

Команду на запуск таймера со сцены актового зала МГУ дал ректор вуза Виктор Садовничий и две студентки университета - социологического факультета Татьяна Годило и студентка Высшей школы государственного аудита Татьяна Иванова.

"Сегодня мы отмечаем Татьянин день, день рождения главного университета страны и праздник всего российского студенчества. А уже через год мы будем праздновать и наш большой юбилей. Чтобы каждый день был наполнен не только текущими делами и событиями, но и особой атмосферой в преддверии нашего общего праздника, напоминанием об этом мы включили таймер обратного отсчета. 270-летие Московского университета - это не просто веха в истории МГУ, это знаковое событие для отечественной высшей школы. Это особый праздник и для Москвы, и для всей России, потому что нет ни одного региона, где не работал бы наш выпускник", - сказал Садовничий.

Кроме того, к 270-летию вуза планируется выпустить памятные медали и значки, юбилейную серебряную монету, а также государственные знаки почтовой оплаты, добавил ректор.