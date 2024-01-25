Эксперт: уголовная ответственность за вылов дельфинов в РФ поможет сохранению ценных рыб

По мнению научного руководителя центра защиты дельфинов "Дельфа" Татьяны Денисенко, введение уголовной ответственности ограничит незаконный вылов браконьерами, использующими донные сети

СОЧИ, 25 января. /ТАСС/. Введение в России уголовной ответственности за добычу черноморских дельфинов-афалин и других морских млекопитающих поспособствует не только сохранению обитающих в Черном и Азовском морях краснокнижных животных, но и ценных видов рыб. Это также ограничит незаконный вылов рыбы браконьерами, использующими донные сети, полагает научный руководитель центра защиты дельфинов "Дельфа", кандидат биологических наук Татьяна Денисенко.

Ранее в пресс-службе Генпрокуратуры России сообщили, что ведомство предложило включить черноморских афалин и ряд других исчезающих морских млекопитающих в перечень особо ценных диких животных, за добычу которых наступает уголовная ответственность.

"Это очень важная инициатива, которая поможет не только сохранению китообразных, но и ценных видов рыб. Она будет способствовать борьбе с незаконным рыболовством, поскольку браконьеры используют для вылова рыбы донные сети, в которые попадают, в том числе, дельфины. Попав в сеть, краснокнижные животные не имеют ни малейшего шанса выбраться, и тогда становятся жертвой браконьеров. Дополнительная уголовная ответственность за гибель китообразных - хороший метод воздействия на них", - сказала Денисенко ТАСС.

Зоозащитники нередко находят на берегу морей афалин и других китообразных с отрезанными плавниками или другими частями тела. Стремясь сохранить донные сети в целостности, браконьеры убивают или смертельно травмируют животных, рыбы в морях становится все меньше.

"Кроме того, несмотря на то, что у нас есть запрет на отлов животных для индустрии дельфинариев, все равно периодически это происходит. Обычно отлавливают молодых особей, и если животное будет оставаться в естественной среде обитания, то впоследствии даст потомство, что поможет увеличению популяции, ее сохранению. Поэтому введение уголовной ответственности, конечно же, пресечет такие действия, и браконьеры откажутся, думаю, от своих намерений в силу опасности последствий", - добавила собеседница агентства.

В Черном и Азовском морях водятся три вида китообразных: азовка, дельфин-белобочка и черноморская афалина. Азовка, или азово-черноморская морская свинья, занесена в Красную книгу России со статусом 1, КР, 1. Это означает, что вид находится под угрозой критического исчезновения, требуется незамедлительное принятие комплексных мер по его защите. Начиная с апреля 2018 года "Дельфа" создала горячую линию, куда поступают звонки о пострадавших и погибших дельфинах со всего побережья Краснодарского края. Меньше чем за 5 лет зафиксирована гибель более 1 600 китообразных, и это специалисты называют лишь верхушкой айсберга - большинство погибших китообразных остаются в море.