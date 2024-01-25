В Праге ветеранам-блокадникам вручили почетные знаки правительства Петербурга

Посол РФ в Чехии Александр Змеевский отметил, что подвиг Ленинграда, его жителей и защитников города вошел в историю

ПРАГА, 25 января. /ТАСС/. Торжественное вручение ветеранам-блокадникам почетных знаков правительства Санкт-Петербурга "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады прошло в посольстве РФ в Чехии. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь дипломатического представительства Николай Брякин.

"В посольстве РФ в Чехии состоялось торжественное вручение почетных знаков правительства Санкт-Петербурга "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады" проживающим в республике ветеранам-блокадникам," - сказал дипломат.

Почетные знаки вручил посол РФ в Чехии Александр Змеевский. Он отметил, что беспримерный подвиг Ленинграда, его жителей и защитников города вошел в историю.

"Награжденные в ходе теплого неформального общения с присутствовавшими на церемонии поделились своими воспоминаниями о детстве в блокадном городе и последующем жизненном пути", - добавил Брякин.