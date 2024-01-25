Главу кипрского отделения движения русофилов наградили медалью Пушкина

Микис Филаниотис возглавляет на Кипре группу специалистов, занимающихся переводом на греческий язык многотомника "Великая Победа"

НИКОСИЯ, 25 января. /ТАСС/. Глава кипрского отделения Международного движения русофилов Микис Филаниотис награжден медалью Пушкина за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей. Награду по поручению президента вручил посол России на Кипре Мурат Зязиков, сама церемония состоялась в Российском центре науки и культуры (РЦНК).

"Россия для меня - это целая цивилизация, это целая история, это культура, это все самое хорошее. Для меня вы - добро в мире", - сказал Филаниотис, принимая награду. "Я всегда считал, что русский народ добродушный и благодарный. Для всего остального мира русские делают все, чтобы было хорошо. Помогают маленьким странам. И вообще они люди прекрасные, как друзья очень близкие к нам - грекам и киприотам, поэтому для нас русские, как братья и сестры", - добавил он.

Являясь выпускником одесского Инженерно-строительного института, Филаниотис возглавляет на Кипре группу специалистов, занимающихся переводом на греческий язык многотомника "Великая Победа" (под редакцией Сергея Нарышкина и Анатолия Торкунова). Сейчас переведены и представлены первые пять книг. Медалью Пушкина награждаются российские граждане и иностранцы за заслуги в области культуры и искусства, просвещения наук и литературы, за большой вклад в сохранение культурного наследия, в сближение и взаимообогащение культур наций и народностей, за создание высокохудожественных образов.

Награждение состоялось в день 45-летия Российского центра науки и культуры на Кипре. "РЦНК - это особая площадка русской культуры на Кипре, многообразие кружков, проектов и идей, всегда теплая дружеская атмосфера, и, конечно, люди, которые всей душой любят Россию", - сказал Зязиков. Глава дипмиссии поблагодарил пришедших на вечер выпускников советских и российских вузов за их искреннюю дружбу, поддержку и вклад в сохранение исторических связей Кипра с Россией.