Росреестр направит более 10 млрд рублей на реализацию нацсистемы пространственных данных

В 2025 году на эти цели выделят более 4 млрд рублей, в 2026 - более 6 млрд рублей, сообщила заместитель руководителя Росреестра Татьяна Громова

МАХАЧКАЛА, 26 января. /ТАСС/. Более 10 млрд рублей из федерального бюджета будет направлено на реализацию программы "Национальная система пространственных данных" (НСПД) в 2025 и 2026 годах. Об этом сообщила заместитель руководителя Росреестра Татьяна Громова на пленарном заседании форума "Национальная система пространственных данных. Полный и точный реестр", который открылся в Махачкале.

"Беспрецедентно в рамках программы "Национальная система пространственных данных" запланированы средства на 2025 и 2026 годы - это чуть больше 4 млрд [рублей] за счет средств федерального бюджета и более 6 млрд [рублей] на 2026 год", - сказала Громова.

По ее словам, Дагестан, выбранный одним из пилотных регионов, с опережением других регионов страны реализует программу НСПД. "За год была проведена прорывная работа. Уверена, она в дальнейшем продолжится", - добавила Громова.

Реализация программы, по словам главы Дагестана Сергея Меликова, стала одним из важнейших направлений работы органов республиканкой власти. "Для нас имеет большое значение участие в этом проекте в качестве пилотного региона. <...> В Дагестане программа выполняется безупречно. Этот форум призван сверить часы относительно этой работы", - сказал Меликов.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил завершить работу по созданию "Национальной системы пространственных данных" к 2027 году. Платформа обеспечит доступ к актуальным пространственным данным страны в режиме реального времени, позволит создать цифровые сервисы по использованию пространственных данных для граждан и бизнеса, сделает услуги ведомства максимально удобными и доступными.

Форум "Национальная система пространственных данных. Полный и точный реестр" проходит в Дагестане 25 и 26 января. В нем принимают участие порядка 900 человек. Это представители органов исполнительной власти из 21 региона страны и представители органов местного самоуправления республики.