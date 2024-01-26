Военно-Грузинскую дорогу закрыли для большегрузов из-за непогоды

Ограничения будут действовать до особого распоряжения

ТАСС, 26 января. Проезд по Военно-Грузинской дороге запрещен для большегрузов в связи с ухудшением погоды, сообщает ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке г. Владикавказ - н.п. Ларс - в направлении на выезд из Российской Федерации с 00:15 26 января 2024 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении ведомства.

Согласно информации на сайте Центра организации дорожного движения Северной Осетии, в электронной очереди в настоящее время находится свыше 1,5 тыс. грузовых автомобилей.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья. "Казбеги - Верхний Ларс" - единственный действующий пункт пропуска на грузинско-российской границе. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии. В зимнее время дорога часто закрывается из-за непогоды.