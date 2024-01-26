В Хабаровском крае вводят новую меру поддержки для тепличных комплексов

Для субсидий на газ и электроэнергию в региональном бюджете заложили более 30 млн рублей

ХАБАРОВСК, 26 января. /ТАСС/. Тепличные комплексы в Хабаровском крае получат субсидию на газ и электроэнергию. Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

"Мы вводим новую меру поддержи для аграриев нашего края, которые выращивают овощи в теплицах, - субсидию на газ и электроэнергию. На эти цели в региональном бюджете заложено более 30 млн рублей", - написал губернатор.

В настоящее время в Хабаровском крае действует пять крупных тепличных комплексов. За последние пять лет объем сбора овощей закрытого грунта вырос с 1,9 тыс. тонн до 3 тыс. тонн, уточняется на сайте регионального правительства. Фермеры выращивают огурцы, томаты, перцы, баклажаны, зелень.

"Поручил министерству сельского хозяйства и продовольствия края уже в первом квартале года начать прием заявок на предоставление субсидии", - добавил Дегтярев.

Комплексы получают поддержку на оборудование, всего с 2020 года между основными товаропроизводителями было распределено 60,6 млн рублей. Просубсидировано оборудование стоимостью около 162 млн рублей.

Тепличное овощеводство развивают в Хабаровском крае не только крупные предприятия, но и небольшие хозяйства. Этому способствует грант "Агростартап", уточнили ТАСС в правительстве региона. С 2019 года гранты на 157 млн рублей выдали 49 фермерам. В числе разных направлений реализации средств было построено и 32 теплицы.