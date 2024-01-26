В Южно-Сахалинске после ослабления метели начал работу общественный транспорт

Проезд сделали бесплатный, а остановки выполняют по требованию

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 января. /ТАСС/. Первый общественный транспорт вышел в пятницу днем на городские линии в Южно-Сахалинске после ослабления метели. Проезд бесплатный, а остановки осуществляются по требованию, сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Надсадин.

"Частично запустили общественный транспорт, на линии уже вышли шесть автобусов. На автобусах будут указаны улицы, по которым они проезжают. <...> Проезд на автобусах сегодня бесплатный. Автобус делает остановки по требованию - если видите автобус, дайте ему знать, чтобы остановился", - говорится в сообщении мэра.

Снежный циклон обрушился на Сахалин 23 января утром и оказался самым мощным и продолжительным за последние годы. Остров был отрезан от внешнего мира, нарушено авиа- и морское сообщение. Многие автодороги на острове закрыли для движения, не ходят поезда и автобусы, местами в населенных пунктах нет электричества, часть школьников переведена на дистанционное обучение, не работают предприятия.

В настоящее время циклон начал терять силу. Метель ослабела, однако полностью погода начнет приходить в норму только в субботу днем. Жители частного сектора до сих пор не могут выбраться из своих домов, так как снег засыпал окна и входные двери до вторых этажей. На ликвидацию последствий циклона брошены все силы, на помощь пришли военные. В первую очередь ведутся работы по освобождению от снега социально значимых объектов.

В Южно-Сахалинске с 24 января объявили режим ЧС. Из-за сильной метели прекратил работу общественный транспорт, личные автомобили оказались заблокированы под многометровым снегом. Люди не могли добраться до работы или до дома, циклон парализовал город.