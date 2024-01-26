Москва и ЯНАО продолжат сотрудничество в рамках работы с ИИ в медицине

Исследования из региональных клиник в обезличенном виде передаются нейросетям и после обработки ИИ возвращаются врачу в качестве дополнительной информации для итогового описания

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Уже в 14 медицинских учреждениях Ямало-Ненецкого автономного округа применяется искусственный интеллект в анализе медицинских изображений, в этом году сотрудничество в этой сфере между Москвой и регионом продолжится. Об этом в интервью ТАСС сообщил главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике департамента здравоохранения Москвы, директор столичного Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев.

Он напомнил, что с 2022 года Ямало-Ненецкий автономный округ сотрудничает с московским Центром диагностики и телемедицины в плане работы с искусственным интеллектом. Исследования из региональных клиник в обезличенном виде передаются нейросетям через платформу HUB Telemed, разработанную специалистами центра, и после обработки искусственным интеллектом возвращаются врачу в качестве дополнительной информации для итогового описания.

"Мы сопровождаем процесс и контролируем качество работы нейросетей. За это время было обработано уже более 60 тыс. исследований флюорографии, маммографии, рентгенографии и компьютерной томографии органов грудной клетки. Если в первый год сотрудничества 5 медицинских учреждений округа были подключены к платформе, то сегодня их уже 14. В 2024 году Москва и ЯНАО продолжат сотрудничество в целях исследования возможностей технологий компьютерного зрения для анализа медицинских изображений", - сказал Васильев.

По его словам, для работы с ИИ никаких специальных знаний от врача-рентгенолога не требуется. Получая снимок на интерпретацию, рентгенолог может зайти в каталог сервисов, имеющихся по данной модальности, и выбрать нужный, алгоритм обрабатывает изображение за несколько минут, и врач получает проанализированное исследование. Далее врач сам решает, воспользоваться его подсказками или нет.

"Однако если врач хочет участвовать в подготовке датасетов для обучения ИИ или в тестировании алгоритмов, то ему понадобится специальное обучение. В частности, нами опубликовано первое в России официальное учебное пособие по разметке биомедицинских данных и формированию на их основе датасетов. В прошлом году мы совместно с МИРЭА - Российский технологический университет - открыли курс "Аспекты разработки и тестирования технологий искусственного интеллекта в здравоохранении", - пояснил Васильев.