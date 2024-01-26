Вильфанд сообщил, что высота сугробов в Москве превысила полметра и продолжит расти

В течение дня прогнозируются осадки, которые также продолжатся и в субботу, за счет чего высота сугробов вырастет и достигнет максимальных показателей

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Высота сугробов в Тушинском районе Москвы превысила полметра, в остальных районах она достигает полуметра. Сугробы продолжат расти из-за прогнозируемых в течение пятницы и субботы осадков, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"За счет выпавшего за прошедшие сутки снега высота сугробов в Тушино сегодня превысила полметра и составляет 55 см, а в других районах Москвы - от 40 до 50 см", - сказал он.

Вильфанд также добавил, что в течение дня в Москве и области прогнозируются осадки, которые также продолжатся и в субботу, за счет чего высота сугробов вырастет и достигнет максимальных показателей, что "нечасто получается".