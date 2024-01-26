Уровень безработицы в Калмыкии снизился до 6,1% с начала 2023 года

Вместе с тем это в два раза выше среднероссийского показателя, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Уровень безработицы в Республике Калмыкия составляет 6,1%, это в два раза выше среднероссийского показателя. При этом с начала 2023 года снижение безработицы в регионе произошло на 2 процентных пункта, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

"Уровень безработицы в Республике Калмыкия по методологии Международной организации труда составляет 6,1%, что в два раза превышает среднероссийский показатель. При этом в регионе наблюдается положительная динамика - с начала 2023 года снижение безработицы составило 2 процентных пункта", - говорится в сообщении.

По данным аппарата Голиковой, численность трудоустроенных в 2023 году в регионе с участием центров занятости населения составила 2,3 тыс. человек, профессиональное обучение по предложению центров занятости прошли 674 человека. "В республике отмечается увеличение в 2023-2024 учебном году общего количества контрольных цифр приема по программам СПО за счет регионального бюджета и их переориентация на более востребованные экономикой специальности. При этом сохраняется профессионально-квалификационный дисбаланс на рынке труда региона. Договор целевого обучения заключили всего 6% от общей численности учащихся по программам СПО, или 468 человек и около 3% от общей численности учащихся по программам высшего образования, или 289 человек", - указано в сообщении.

Отмечается, что 73% выпускников 2023 года, которые получили высшее образование в регионе, остались работать в Калмыкии. По итогам заседания правительству республики поручили провести структурный анализ ситуации на рынке труда региона и на его основе разработать дорожную карту, предусматривающую до 2030 года конкретные меры с целевыми показателями по снижению уровня напряженности на региональном рынке труда, уровня безработицы и теневой занятости.

Также на заседании одобрили перечень приоритетных направлений подготовки для организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий россиян в рамках федерального проекта "Содействие занятости". В общей сложности такой список включает более 160 приоритетных направлений подготовки и специальностей, наиболее востребованных в экономике.