В Новосибирской области суд обязал S7 изменить правила перевозки незрячих пассажиров

С иском к авиакомпании обратился транспортный прокурор за защитой прав лишенных зрения пассажиров с собаками-проводниками

НОВОСИБИРСК, 26 января. /ТАСС/. Обской городской суд Новосибирской области обязал авиакомпанию S7 изменить правила перевозки лишенных зрения пассажиров с собаками-проводниками, которым предоставляют места в конце салона самолета, не позволяя воспользоваться правом выбора места. Об этом сообщается в группе судов общей юрисдикции Новосибирской области в соцсети "ВКонтакте".

"Суд пришел к выводу, что пункт 4.11.20 правил не соответствует воздушному законодательству, законодательству о социальной защите прав инвалидов и ущемляет их права, в связи с чем подлежит приведению в соответствие вышеназванным требованиям. Иск новосибирского транспортного прокурора об обязании устранить допущенные нарушения удовлетворил, признал незаконными действия авиакомпании S7 по предоставлению мест пассажирам, лишенным зрения, сопровождаемым собакой-проводником, исключительно в конце воздушного судна", - говорится в сообщении.

С иском к авиакомпании обратился Новосибирский транспортный прокурор за защитой прав лишенных зрения пассажиров с собаками-проводниками.

Уточняется, что правила воздушных перевозок авиакомпании предполагают, что пассажир имеет право выбрать место в салоне по своему желанию, однако незрячим пассажирам в сопровождении собаки-поводыря место предоставляется в конце салона воздушного судна. По мнению прокуратуры, это положение не соответствует воздушному законодательству, законодательству о социальной защите прав инвалидов и ущемляет их права.

Представитель авиакомпании в суде объяснил, что законодательством не предусмотрено право выбора места, это услуга перевозчика. Нахождение инвалидов по зрению с собакой-проводником в конце салона позволяет при возникновении экстренной ситуации или сильной турбулентности бортпроводникам, которые находятся рядом, оказать помощь человеку, а при необходимости эвакуировать их из самолета первыми, так как там расположен аварийный выход. Также, по мнению авиаперевозчика, перевозка собак-проводников по всему салону может неблагополучно повлиять на тех людей, которые имеют аллергию на шерсть животных.

Суд посчитал доводы авиаперевозчика несостоятельными.